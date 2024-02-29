وتشارك بلادنا في الاجتماعات الدورية لهذا المنتدى الهام للمرة الثالثة كعضو مراقب، حيث وصل وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد اشروقه، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائر، على رأس وفد من قطاع الطاقة، للمشاركة في الجلسات الوزارية لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتحضير لقمة رؤساء الدول، المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وتتواصل منذ الصباح إجتماعات الخبراء تحت رئاسة السيد محمد الهامل، الأمين العام للمنتدى وبحضور الدول المصدرة للغاز كاملة العضوية (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) بالإضافة إلى الأعضاء المراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).