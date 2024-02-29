قال وزير البترول والمعادن والطاقة، في الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه إن حقل الغاز السلحفاة أحميم الكبير، شهد تقدما ملحوظا مع اكتمال أغلب المكونيات الأساسية.

وأضاف في رده على سؤال بهذا الخصوص، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن مراحل حفر الآبار ووضع الأنابيب الناقلة للغاز وبناء كاسر الأمواج المحيط بمنطقة منشآت المعالجة والتصدير قد اكتملت بشكل نهائي، بالإضافة إلى وصول سفينة تسييل ونقل الغاز إلى منطقة الحقل.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة المتبقية تتمثل في وصول سفينة انتاج وتخزين الغاز، التي تم بناؤها في الصين، وتتلقى حاليا سلسلة اجراءات فنية في ميناء تنانريف بإسبانيا، قبل التأكد من جاهزيتها للعمل، وذلك بعد رحلة بحرية طويلة شملت مناطق بحرية وعرة.

وأبرز أن هذه المنشأة ستتوجه إلى منطقة الحقل فور اكتمال تلك الإجراءات الفنية، لتتكمل بذلك منشآت استخراج الغاز وتصديره، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا للمعطيات الفنية للمشروع.