قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، إن موريتانيا لن تكون جسر عبور ولا موطنا للمهاجرين، ولا توجد بها مراكز إيواء لهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، مساء أمس الأربعاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، ندوة تحت عنوان “الهجرة بين التوجس والطمأنينة”.

ونفى محمد محفوظ، إبرام موريتانيا أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين، معتبرا أن ما يُتداول بهذا الشأن مجرد إشاعات وأخبار زائفة.