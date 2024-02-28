توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تأثر الرؤية بفعل الأتربة على المناطق الوسطى و الجنوبية الشرقية من موريتانياـ، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم على المناطق الجنوبية من البلاد.

وأضافت في نشرتها اليومية أن الحالة العامة للطقس، ستتميز خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى شمالية شرقية على عموم التراب الموريتاني.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية الى شمالية شرقية، والسماء ستكون صافية.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال اليوم المقبل:

النعمة………………………..21-37°

لعيون……………………… 20-37°

كيفه…………………………19-38°

كيهيدي…………………….21-40°

ألاك………………..……….19-39°

روصو.…………………….19-39°

أطار………………………15-32°

انواذيبو……………………16-26°

تجكجه………..…..………18-33°

سيلبابي………..………….21-41°

ازويرات………….……….13-26°

اكجوجت……………….19-33°

انواكشوط………………18-33°