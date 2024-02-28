كشفت الهيئة الوطنية لادارة الانتخابات في تشاد، عن تاريخ الشوط الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية، التي ستمكن البلاد من الخروج من الفترة الانتقالية التي تعيشها منذ مقتل ادريس ديبي في معارك عام 2021.

وحسب ما أعلنت الهيئة فإن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، سيكون في 6 مايو المقبل، وفي حال الوصول الى شوط ثان فسيكون في 22 يونيو.

وقالت الهيئة في إعلانها، إن فتح المجال لتقديم ملفات الترشح سيكون في الفترة ما بين 6 الى 15 مارس المقبل، مشيرة إلى أن نشر اللائحة النهائية للمرشحين سيكون قبل نهاية شهر مارس.

ويأتي إعلان الهيئة التشادية المكلفة بتنظيم الانتخابات، بعد تحولات سياسية في هذا البلد، حيث عين أحد أكبر المعارضين لمحمد ديبي الذي وصل الى الحكم بعد وفاة والده، سوكسي ماسارا وزيراً أول قبل أشهر.

وجاء تعيين ماسارا ثمرة لوساطة كونغولية بينه مع الجنرال محمدي ديبي، يتم بموجبها تعيين ماسارا وزيراً أول.

ولم يعرف بعد موقف ماسارا وما اذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واختار حزب “الحركة الوطنية من أجل السلام”، الجنرال محمد ديبي مرشحاً له في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن ديبي تعهد بدايةً بعدم الترشح للانتخابات، وهو ما أكد عليه الميثاق الانتقالي الأول الذي اعتمد في الفترة الانتقالية الأولى من 18 شهراً، قبل أن تمدد الفترة الانتقالية بعد حوار وطني شامل شاركت فيه حركات سياسية مسلحة، توج باتفاق مصالحة وطني برعاية قطرية.