تستضيف موريتانيا في الفترة مابين 1 إلى 3 من شهر مارس المقبل، التصفيات الإقليمية المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة القدم المدرسية،الخاصة بالمنطقة “أ” بمشاركة خمسة منتخبات. وحسب ما نشرت الاتحادية الموريتانية لكر القدم فإن المنتخابات المشاركة في هذه التصفيات تمثل كلاً من دول الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا والسنغال وموريتانيا .

وأضافت أنه على هامش هذه البطولة للمنطقة “أ” الخاصة بفئة اللاعبين تحت 15 عاماً، سيتم تنظيم ورش عمل وبرامج أخرى لتعميق المعرفة لدى المستفيدين في مجالات متنوعة.

وتشكل الأنشطة المصاحبة تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج، الأولى منها مخصصة للمدربين للحصول على رخصة “CAF D”، وقد بدأت دوراتها يوم الاثنين 26 فبراير، على أن تتبعها خمسة برامج أخرى لصالح المعلقين الشباب والحكام والحماية والقيادة والطب الرياضي.