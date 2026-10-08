Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 8 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الأرصاد الجوية تحذر من تداعيات الأمطار في كنكوصة وازويرات وروصو

أحمدُ ولد الحسن
روصو ت ارشيف (صحراء ميديا)

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من تداعيات الأمطار المرتقبة في مدن كنكوصة وأزويرات وروصو، داعية إلى إيلائها عناية خاصة، نظراً لتسجيل كميات مطرية معتبرة خلال الأيام الأخيرة وتراكمات تفوق المعدلات المعتادة.

وتوقعت الهيئة، في نشرة للفترة الممتدة من الخميس 8 إلى الاثنين 12 أكتوبر 2026، تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة، قد تكون قوية محليا، في مناطق من الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول وتكانت ولبراكنه واترارزة وآدرار وإنشيري وتيرس زمور.

كما توقعت وصول الأمطار إلى العاصمة نواكشوط في نهاية الفترة المذكورة، فيما خصت كنكوصة وأزويرات وروصو بالتنبيه نظرا للوضعية المطرية المسجلة فيها خلال الأيام الماضية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة