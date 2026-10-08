الأرصاد الجوية تحذر من تداعيات الأمطار في كنكوصة وازويرات وروصو

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من تداعيات الأمطار المرتقبة في مدن كنكوصة وأزويرات وروصو، داعية إلى إيلائها عناية خاصة، نظراً لتسجيل كميات مطرية معتبرة خلال الأيام الأخيرة وتراكمات تفوق المعدلات المعتادة.

وتوقعت الهيئة، في نشرة للفترة الممتدة من الخميس 8 إلى الاثنين 12 أكتوبر 2026، تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة، قد تكون قوية محليا، في مناطق من الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول وتكانت ولبراكنه واترارزة وآدرار وإنشيري وتيرس زمور.

كما توقعت وصول الأمطار إلى العاصمة نواكشوط في نهاية الفترة المذكورة، فيما خصت كنكوصة وأزويرات وروصو بالتنبيه نظرا للوضعية المطرية المسجلة فيها خلال الأيام الماضية.