موريتانيا.. توقيف 17 شخصا في ملف مدوني الخارج

قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، يوم الأربعاء إن السلطات أوقفت 17 شخصا حتى الآن في إطار تحقيق بدأته الشرطة في وقت سابق من الشهر بشأن شبكة مرتبطة بمدونين موريتانيين مقيمين في الخارج.

وقال ولد مدو خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن الضبطية القضائية تحرص على أن تتم عمليات التوقيف وفقا للإجراءات القانونية، دون أن يقدم تفاصيل عن هوية الموقوفين أو التهم الموجهة إليهم.

وبدأت الشرطة أوائل الشهر حملة توقيف طالت أقارب عدد من المدونين الموريتانيين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة، فيما جرى تجميد عشرات الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والاستماع إلى عدد من الأشخاص في إطار التحقيق، بحسب المعلومات المتاحة عن الملف.

أوضح الوزير إن التحقيق يستهدف، إثبات شبهات تتعلق بفساد مالي من خلال الابتزاز، إلى جانب ما وصفه بـ”الإفساد القيمي”، مشيرا إلى أن القضية تتصل بمحتويات قال إنها تقوم على تسليع المحتوى وتسفيهه قبل تجاوز ما وصفها بـ”السقوف الأخلاقية”.

ولم تكشف الحكومة عن أسماء الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أو تفاصيل إضافية عن الأموال والحسابات التي شملها التجميد، كما لم توضح طبيعة الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق الموقوفين.