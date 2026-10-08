وزير الشؤون الإسلامية: دعم المحاظر بلغ مليارا و100 مليون أوقية

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي إن الدعم المخصص للمحاظر ارتفع إلى نحو مليار و100 مليون أوقية، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز التعليم الأصلي وتطوير مؤسساته.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن القطاع يشهد إعداد أول إطار قانوني واستراتيجية خماسية لتنظيم مؤسسات التعليم الأصلي وتصنيفها، إلى جانب حماية الشهادات التي يحصل عليها خريجو المحاظر.

وأشار إلى اعتماد تقييم شامل ومنتظم لشيوخ المحاظر، فضلاً عن تطوير جائزة حفظ المتون المحظرية واستحداث جوائز خاصة بالأشبال، بهدف تشجيع الناشئة على حفظ المتون وتعزيز الإقبال على التعليم الأصلي.