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بمناسبة يوم المعلم.. الأمم المتحدة تؤكد مواكبة موريتانيا ودعم أولوياتها التربوية

محمد الهادي

أكدت ممثلة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا أوريلي فابري، اليوم الأربعاء، التزام منظومة الأمم المتحدة بمواكبة موريتانيا ودعم أولوياتها في المجال التربوي.

وجاء ذلك خلال ورشة مشتركة نظمتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في موريتانيا، تخليدا لليوم الدولي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وأشادت فابري بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لتعزيز السياسة الخاصة بالمعلمين، وتحسين إدارة الموارد البشرية، ودعم إضفاء الطابع المهني على مهنة التعليم.

وقالت إن هذه الجهود تندرج ضمن مسار أوسع لتحويل منظومة التعليم الموريتانية، في إطار الالتزامات المتخذة ضمن ميثاق الشراكة مع الشراكة العالمية من أجل التعليم.

وأضافت أن الطموح المشترك يتمثل في بناء نظام تعليمي أكثر شمولا وإنصافا وقدرة على الصمود، بما يتيح لكل طفل وشاب اكتساب المعارف والمهارات الضرورية لبناء مستقبله والمساهمة بفاعلية في تنمية مجتمعه.

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