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بزيادة بلغت 3.9%.. موريتانيا تحدد تكلفة الحج للموسم المقبل

محمد الهادي
حجاج موريتانيون ـ أرشيف

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على بيان يتعلق بعملية الحج لموسم 1448 هـ/2027م، بلغت بموجبه التكلفة الإجمالية للحاج الواحد 274.836 أوقية جديدة، مقابل 263.858 أوقية جديدة خلال الموسم الماضي.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الزيادة البالغة نحو 3.9%، ترجع إلى ارتفاع أسعار النقل الجوي والسكن في مكة والمدينة، إضافة إلى الفارق الطفيف في سعر الصرف.

وأشار البيان إلى أن الإعلان المبكر عن هذه الإجراءات يأتي استجابة للقيود التنظيمية التي تفرضها السلطات السعودية، والتي تشترط التقيد بالمواعيد المحددة لمختلف مراحل تنظيم الحج.

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