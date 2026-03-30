أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعرب خلاله عن إدانة موريتانيا للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة، وفق ما أفاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس الموريتاني، خلال الاتصال، تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها، مشيراً إلى أن أمن المملكة يرتبط بأمن موريتانيا.

كما شدد الجانبان على أهمية تغليب الحوار وضبط النفس، واعتماد الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد وخفض التوترات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.