الإثنين, 30 مارس
النيجر تحظر نشر صور مستفيدي المساعدات الإنسانية

أحمد بدي
Niger, région de Maradi, commune de Chadakori, village de Guidan Ara. Nana Fatchouma Modi, auxiliaire d’élevage formée grâce au programme Hamzarie, mère veuve de 7 enfants, lors de la consultation des chèvres de Hassana Souley, jeune femme vulnérable bénéficiaire du Habanaye. The USAID Hamzari Program is implemented by CARE and Water Aid, in collaboration with local partners (ANBEF, DEMI-E, Forsani and Karkara). For a total cost of 33 million dollars, the program aims at ensuring "sustainable, equitable and resilient food and nutrition security for vulnerable groups in Maradi region". The program targets vulnerable populations in Guidan Roumdji department, region of Maradi. Objective 4 of the project is: "to create diversified and sustainable livelihoods for improving food security for poor women, youth and other vulnerable groups." This objective will strengthen community resilience by using markets as a lever for change. For this, USAID Hamzari has planned to conduct a value chain assessment and market research around selected products in a participatory process with the community. Those products may derive from annual crops, forestry and/or livestock. They will help to develop a good business momentum and will be one of the gateways for: (i) initiating the transformation of farms into viable and stable economic entities that will favor the production of nutritious local food; (ii) reducing vulnerability with generated income and supporting adequate diversified livelihoods; (iii) creating jobs for women and youth in a process for increasing product potential (diversification, quality, benchmarking, packaging, destination-based presentation, supply of services, etc.) and; (iv) creating an enabling environment for global economic growth. This desk review was commissioned by USAID Hamzari prior to that research. The objective of the review is to "produce a documentary synthesis that will build a good understanding of what is known, of the gaps and needs of each product that had been subject to a value chain analysis and/or market research with a view to facilitating the scoping of the research that will be conducted by USAID Hamzari for its three intervention communes, namely Guidan Roumdji, Chadakori and Guidan Sori.” Value chain assessments and market research on agroforestry and pastoral products available in the Maradi region relate to cowpea, poultry, small ruminants, sesame, moringa and cabbage. The outline for presenting each selected product is as follows: x Development level from production to consumption; x Direct and indirect actors are informed, there are clear roles for women and youth; x Performance and profitability are assessed; x Market research data; x To inform performance (including profitability), problems; x To inform supply for existing support services (nature, quality, scope) and demand (including gaps). It appears that the cowpea chain has the most socio-economic importance both at the national and sub-regional level in view of both the number of actors it mobilizes and the financial flow it drains. Today, it is recognized as an important source of income for its actors, while making a significant contribution to ensuring food security and mitigating effects of the hunger season from May to September. Livestock is the second most important chain, particularly that of small ruminants and poultry.

أعلن المجلس الوطني للاتصال في النيجر حظر نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص يتلقون مساعدات إنسانية، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية كرامة المستفيدين.

وجاء في بيان للمجلس أن نشر صور توثق عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك المساعدات الغذائية، يُعد مخالفاً للقوانين التي تمنع بث “صور مُهينة أو مسيئة تمس شرف وكرامة الأشخاص”.

وأشار البيان إلى أن هذا التوجيه يأتي تأكيداً لقرار سابق صادر عن وزارة الداخلية بحظر نشر صور المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أو الغذائية.

وأوضح المجلس أن هذه الصور يمكن أن تُشكل مساساً بكرامة الأشخاص، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية إلى احترام هذا المبدأ عند تغطية الأنشطة الإنسانية.

وفي المقابل، أبدى فاعل من المجتمع المدني، طلب عدم ذكر اسمه، أن المنظمات التي تتلقى دعماً من شركاء خارجيين تعتمد على الصور لإثبات وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً وجود توازن مطلوب بين متطلبات الشفافية وحماية كرامة الأفراد.

ولفت المجلس إلى أن القانون ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات في حال نشر معلومات أو صور من شأنها المساس بالنظام العام أو كرامة الإنسان، وذلك بموجب تعديل أُدخل على النص القانوني في عام 2024

