أنقذت خفر السواحل الموريتاني، 141 مهاجرا غير نظامي، من عدة دول في غرب إفريقيا، قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمالي البلاد، وفق ما أعنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن من بين المهاجرين 88 سنغاليا، و44 غامبيا (من بينهم 17 امرأة وطفلان)، وأربعة غينيين وماليين اثنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “ثلاثة أشخاص كانوا في حالة صحية حرجة”.

وأضافت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، أن “قوات خفر السواحل الموريتانية تعاملت مع المهاجرين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها”.

في السنوات الأخيرة، صارت سواحل موريتانيا الممتدة لأكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، نقطة انطلاق للعديد من المهاجرين من بلدان القارة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر مخاطرين بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.

ووفد نحو 47 ألف شخص بشكل غير نظامي إلى أرخبيل جزر الكناري عام 2024، وهو رقم قياسي للعام الثاني على التوالي.