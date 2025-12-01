أعلنت النيجر الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة “سومير” التابعة لشركة “أورانا” الفرنسية العملاقة، قبل تأميمها في يونيو الماضي، للبيع في السوق الدولية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني تأكيده على “حق النيجر المشروع في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لمن يرغب في شرائها، وفقا لقواعد السوق، وباستقلالية تامة”.

ويعدّ تعدين اليورانيوم في النيجر محور النزاع بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة عام 2023 وشركة “أورانو” المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة 90% والتي تقوم بتشغيل مناجم يورانيوم في النيجر منذ عقود.

وكانت السلطات في النيجر ألغت عام 2024، حق شركة “أورانو” في تشغيل 3 مناجم رئيسة في البلاد، هي “سومير” و”كوميناك” و”إيمورارين”، والتي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم.

وتحتفظ “أورانو” رسمياً بحصة 60% في الشركات التابعة لها، وقد اتخذت إجراءات تحكيم مختلفة في محاولة لاستعادة السيطرة التشغيلية على المناجم.