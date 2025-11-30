أُصيب منقب موريتاني بطلق ناري، مساء اليوم، في منطقة “ارقويَّه” القريبة من الحدود الجزائرية، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك إثر هجوم مسلح استهدف مجموعة من المنقبين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع داخل الأراضي الموريتانية.

وبحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا نقلا عن مصادر في لجنة إنقاذ التعدين الأهلي، فإن مجموعة مجهولة هاجمت المنقبين، واستولت على سيارتهم ومعدات التنقيب، قبل أن تلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن اللجنة تعمل حاليا على نقل الضحية ومرافقيه إلى الشكات لتلقي الإسعافات الأولية، في انتظار تحويلهم لاحقا إلى ازويرات.

وتشهد مناطق التنقيب في الشمال الموريتاني منذ فترة سلسلة من عمليات السطو التي تستهدف المنقبين الموريتانيين، فيما كان بعضهم قد اتهم مجموعات من البوليزاريو بالضلوع في هجمات مماثلة، الأمر الذي أدى مؤخرا إلى تنفيذ منقبين موريتانيين هجوما مضادا داخل الأراضي الصحراوية، استولوا خلاله على أربع قطع سلاح قبل أن يسلموا أنفسهم للدرك الوطني في مدينة ازويرات.