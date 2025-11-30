اعلن ميناء داكار عن تعطل سفينة شحن تحمل 30 الف طن من المحروقات قرب الميناء، كانت في طريقها الى داكار.

وقالت ادارة الميناء في بيان إن السفينة تعطلت مساء الجمعة الماضي، بعد تسرب المياه الى داخل غرف “المحركات”.

واكد الميناء ان خلية ازمة تم تشكيلها من اجل ايجاد حل للمشكل، ولتحاشي تفريغ الوقد في مياه المحيط.

واوضح ان اجراءات احتياطية ضد التلوث، تم اتخاذها حول السفينة لتفادي تسرب حمولتها في المياه.

وشدد الميناء على أن الأولوية القصوى هي تأمين العمال والسفينة، وتحاشي حدوث كارثة بيئية.

ويتعلق الأمر بسفينة ميرسين، وهي تركية الجنسية، تشغلها شركة بشيكتاش للملاحة، التركية.