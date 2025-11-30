Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 30 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

تعطل سفينة تركية تحمل 30 ألف طن من المحروقات قبالة ميناء داكار

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

اعلن ميناء داكار عن تعطل سفينة شحن تحمل 30 الف طن من المحروقات قرب الميناء، كانت في طريقها الى داكار.
وقالت ادارة الميناء في بيان إن السفينة تعطلت مساء الجمعة الماضي، بعد تسرب المياه الى داخل غرف “المحركات”.
واكد الميناء ان خلية ازمة تم تشكيلها من اجل ايجاد حل للمشكل، ولتحاشي تفريغ الوقد في مياه المحيط.

واوضح ان اجراءات احتياطية ضد التلوث، تم اتخاذها حول السفينة لتفادي تسرب حمولتها في المياه.

وشدد الميناء على أن الأولوية القصوى هي تأمين العمال والسفينة، وتحاشي حدوث كارثة بيئية.

ويتعلق الأمر بسفينة ميرسين، وهي تركية الجنسية، تشغلها شركة بشيكتاش للملاحة، التركية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة