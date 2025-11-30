أصدرَت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مقررًا وزاريًا يقضي بتعيين السيد جدو الشيخ أحمد في منصب الأمين العام لجهة نواكشوط.

ويأتي هذا القرار – حسب ما أعلن عنه – في إطار تعزيز الهيكلة الإدارية للجهة وتفع آليات التسيير، بما يتماشى مع وتيرة المشاريع التنموية التي تعمل عليها جهة نواكشوط، والموجهة إلى عصرنة العاصمة وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

ويُعد الأمين العام الجديد من الكفاءات الوطنية التي راكمت تجربة معتبرة في مجالات الإدارة والتسيير، وهو ما أهّله ليتولى هذا المنصب في ظرف تشهد فيه الجهة توسعًا في برامجها ومهامها التنموية.