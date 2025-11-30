أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، اليوم الأحد في بلدة انكَكْ بضاحية مدينة روصو، على إطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي 2025–2026، وذلك بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وعدد من الفاعلين في القطاع.

وقال وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، إن قطاع التنمية الحيوانية دأب على تنظيم هذه الحملة سنويًا بهدف حماية الثروة الحيوانية الوطنية من الأمراض الفتاكة والمستوطنة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مساهمة هذا القطاع تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، و68% من القطاع الريفي، كما يستقطب ما يزيد على 60% من اليد العاملة الريفية، فضلًا عن دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء التي يتوفر منها فائض قابل للتصدير.

وأشار الوزير إلى أن الثروة الحيوانية تحتل مكانة متقدمة في سلم أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذه، مشدّدًا على أهمية الصحة الوقائية البيطرية ودورها في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

وأضاف أن الحملة المجانية تستهدف تحصين 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة (PPR)، و3 ملايين رأس من الأبقار ضد مرض ذات الرئة والجنب المعدي (CBPP)، مبرزًا أن القطاع سخّر 62 فريقًا بيطريًا مجهزًا بالأدوية والوسائل اللوجستية لضمان نجاح العملية.