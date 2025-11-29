مفوضية الأمن الغذائي وقطر الخيرية توزعان 45 طناً من المساعدات الغذائية على 800 أسرة متضررة من فيضانات نهر السنغال في اترارزة
وزعت مفوضية الأمن الغذائي، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، أكثر من 45 طناً من المواد الغذائية الأساسية لصالح 800 أسرة متضررة من فيضانات نهر السنغال بولاية اترارزة.شمل التوزيع 800 أسرة في تجمع بزول الرحمة ببلدية لكصيبة 2 في مقاطعة انتيكان، والمتضررين في الكلم 7 بمدينة روصو.
وقال مدير العون الاجتماعي والتدخل الاستعجالي بالمفوضية، محمد ولد أحمد اللب، إن هذه المساعدات ستخفف كثيراً من معاناة الأسر المتضررة، مشيداً بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به قطر الخيرية في موريتانيا.
من جهته، أعرب مدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا، عمر عبد العزيز محمد، عن شكره لمفوضية الأمن الغذائي والسلطات المحلية على تسهيل إيصال المساعدات، موجهاً الشكر أيضاً للمتبرعين القطريين على دعمهم المستمر للبرامج الإغاثية.