مفوضية الأمن الغذائي وقطر الخيرية توزعان 45 طناً من المساعدات الغذائية على 800 أسرة متضررة من فيضانات نهر السنغال في اترارزة

وزعت مفوضية الأمن الغذائي، اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، أكثر من 45 طناً من المواد الغذائية الأساسية لصالح 800 أسرة متضررة من فيضانات نهر السنغال بولاية اترارزة. شمل التوزيع 800 أسرة في تجمع بزول الرحمة ببلدية لكصيبة 2 في مقاطعة انتيكان، و المتضررين في الكلم 7 بمدينة روصو.

وقال مدير العون الاجتماعي والتدخل الاستعجالي بالمفوضية، محمد ولد أحمد اللب، إن هذه المساعدات ستخفف كثيراً من معاناة الأسر المتضررة، مشيداً بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به قطر الخيرية في موريتانيا.