أعلنت القوات المسلحة الموريتانية، تنظيم المؤتمر العربي الإقليمي السابع للطب العسكري، بالتزامن مع المؤتمر المغاربي السابع للطب العسكري، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في العاصمة نواكشوط.

وقال الجيش في بيان له إن المؤتمر سيبحث على مدى ثلاثة أيام، واقع الطب العسكري وتحدياته، وتاريخ الخدمات الصحية العسكرية في موريتانيا وتطورها، إضافة إلى دور الصحة العسكرية في مواجهة التهديدات الأمنية والتصدي للأمراض الناشئة، والدعم الطبي في الميدان العملياتي.

كما سيسلَّط الضوء على أحدث التقنيات الطبية، بما فيها الجراحة الروبوتية، والذكاء الاصطناعي، والتصوير الطبي الحديث، والتسيير الذكي للموارد الصحية.

وأكدت المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن أن هذا الحدث العلمي يشكل فرصة لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث الطبي العسكري، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الطب والخدمات الصحية العسكرية.

ويُنظَّم هذا الملتقى العلمي من طرف المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن، بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكري، بمشاركة وفود وخبراء من دول عربية وأجنبية.