أصيب منقبان بجروح وصفت بالخطيرة، أمس الأحد، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم على الطريق الرابط بين “تِكسماطين” و”آميرق عيَّه”، بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في الولاية، نقلا عن شهود عيان، أن السيارة كانت تقل أربعة منقبين موريتانيين في رحلة لاستجلاب المياه نحو “آميرق عيَّه”، قبل أن تنقلب بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح بالغة.

ووفق المصادر ذاتها، وصلت سيارة أخرى إلى موقع الحادث ونقلت جميع المنقبين إلى مجهر شيخنَه القريب من المنطقة، وقد وجه المنقبون ندارء للجهات المعنية بتوفير سيارتي إسعاف بشكل فوري لنقل الجرحى إلى المرافق الصحية وإنقاذ حياتهما.