يتطلع المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، لحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، حين يواجه نظيره الكويتي غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى المنتخب الموريتاني للمشاركة الثالثة في تاريخه بعد مشاركته في نسختي 1985 في السعودية و2021 في قطر، وتعويض إخفاقه في التأهل لكأس أفريقيا التي ستقام بالمغرب أواخر شهر ديسمبر المقبل.

من جانبه يتسلح المنتخب الكويتي بتاريخه في كأس العرب، بعد أن شارك في ثمان من النسخ العشر السابقة، ويتطلع لتعويض إخفاق عدم التأهل إلى النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2021 بعدما خسر أمام المنتخب البحريني بهدفين دون رد في التصفيات، وكذلك تعويض الخروج من المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتطلع 14 منتخبا لحجز سبع بطاقات للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك عبر مباريات التصفيات التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباريات السبع لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العرب يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، على أن تكون البداية بمواجهة موريتانيا والكويت، التي تقام يوم غد على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في مباراة خارج التوقعات بين منتخبين يمتلكان عناصر جيدة من اللاعبين ويطمحان للمشاركة في البطولة.

وضمن مرحلة التصفيات، يلتقي المنتخب السوري مع نظيره جنوب السودان، فيما يلعب المنتخب الفلسطيني مع نظيره الليبي، ويواجه المنتخب العماني نظيره الصومالي، ومنتخب جيبوتي نظيره البحريني

ووضمن ذات المرحلة يلتقي منتخب جزر القمر مع نظيره اليمني، وتختتم مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العرب قطر 2025 بمواجهة تجمع المنتخب السوداني ونظيره اللبناني.