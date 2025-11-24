أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، البوابة الرقمية للجريدة الرسمية للبلاد، بهدف تحويلها إلى مرجع قانوني رقمي مجاني ومتاح للجميع.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد أشرف على إطلاق البوابة كل من الوزير المكلّف بالأمانة العامة للحكومة المختار حسينو لام، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده، ووزير العدل محمد ولد اسويدات، إلى جانب ممثل البنك الدولي في موريتانيا إيبو جوف.

وحسب ما أُعلن عنه، يأتي إطلاق البوابة الرقمية للجريدة الرسمية في إطار أنشطة البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا (وارديب – موريتانيا)، الممول من طرف مجموعة البنك الدولي.

وتمكّن البوابة من تجميع وأرشفة ونشر كل أعداد الجريدة الرسمية منذ 1960، إلى جانب أهم القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، عبر بوابة إلكترونية حديثة ثنائية اللغة (عربية/فرنسية)، مزوّدة بمحرك بحث متطور.

كما يتضمّن المشروع برنامجًا لتدريب أطر الأمانة العامة للحكومة على الأرشفة الرقمية وتسيير قواعد البيانات القانونية وتحيين المدونات، بما يضمن بقاء المنصة محدثة ومواكبة للتشريعات الجديدة.