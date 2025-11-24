تمكنت فرقة من الجمارك التابعة لمكتب البحث والتدخل (GIR) من إحباط محاولة تهريب كمية من القنب الهندي المخدر، في عملية نفذتها في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وقالت الجمارك إنه “بعد متابعة دقيقة وتحريات ميدانية محكمة، تمكنت الفرقة من ضبط ثماني طرود تحتوي على مادة القنب الهندي المخدر داخل غرفة في مقاطعة الرياض، كان يستأجرها أحد مروجي المخدرات.

كما تم إلقاء القبض على المروج وشريكه المباشر بعد التأكد من تورطهما في استقبال وتوزيع المواد المخدرة في المنطقة.

وأضافت أنه تم ضبط شاحنة كبيرة كانت تستخدم كوسيلة لتهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد. وقد واصلت الفرقة تحرياتها لاستكمال التحقيقات وتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة.

وأشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، في وقت أكدت فيه الإدارة العامة للجمارك استمرارها في تعزيز جهودها لمكافحة تهريب المخدرات وحماية أمن وسلامة المواطنين.