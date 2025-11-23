تشارك موريتانيا بوفد رفيع في اجتماع الخبراء الممهد للقمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق صباح اليوم الأحد في لواندا، بهدف تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن والطاقة والتحول الأخضر والاستثمار.

ويترأس الوفد الموريتاني السفير الحسين الناجي، سفير موريتانيا لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود موريتانيا لترسيخ حضورها الدولي وتطوير تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف مع الاتحادين، بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية الراهنة.

وستناقش القمة، المقررة يومي 24 و25 نوفمبر تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف فعّال”، أربعة محاور رئيسية تشمل؛ السلام والأمن، والتكامل الاقتصادي والتجارة، والتحولين الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتنمية البشرية، وهي قضايا حيوية للتعاون بين القارتين.

وفي ختام اجتماع الخبراء، تمت الموافقة على إعلان لواندا وجدول أعمال القمة، وإحالتهما إلى قمة الرؤساء للتصديق عليهما.