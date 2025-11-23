أطلقت حكومة موريتانيا على مستوى العاصمة نواكشوط حملة توعوية حول السلامة الطرقية، تدوم يومين بمشاركة فرق فنية ومتخصصين في التوعية.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد أشرف على إطلاق الحملة وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك وذلك من جسر الصداقة وسط العاصمة نواكشوط.

وبحسب ما أُعلن عنه بشكل رسمي، فإن الحملة تهدف إلى “رفع مستوى الوعي لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية احترام قواعد السير والالتزام بالسرعات المحددة، والحدّ من السلوكيات الخطيرة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث”.

وستستخدم الفرق جملة من الوسائل التوعوية تشمل التوجيه المباشر، وتوزيع المطويات، وتقديم إرشادات عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى تنظيم نقاط توعوية بالقرب من المحاور الأكثر ازدحامًا.

كما ستتولى الفرق شرح مخاطر السرعة المفرطة والتجاوزات غير القانونية، والتنبيه إلى أهمية فحص المركبات بانتظام، واحترام الإشارات الضوئية والتقيد بعلامات المرور.