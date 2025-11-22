أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم السبت، عن اكتتاب 3000 موظف خلال المرحلة المقبلة، من أجل توفير فرص عمل أمام الشباب الموريتاني.

جاء ذلك خلال إشرافه في قصر المؤتمرات المرابطون بالعاصمة نواكشوط، على اختتام المؤتمر الوطني لتمكين الشباب، بمشاركة أكثر من 1300 شاب.

وأعلن الرئيس الموريتاني خلال اللقاء، عن جملة من القرارات شملت، استحداث مؤسسة تتولى تنسيق إطار تشاوري يجمع مختلف الشباب في جميع الولايات الموريتانية، ستنقل إليها صلاحيات المجلس الأعلى للشباب.

وشملت القرارات رفع ميزانية التشغيل واكتتاب 3 آلاف موظف، وتوفير آلاف فرص العمل خلال السنتين المقبلتين.