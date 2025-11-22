تنطلق اليوم السبت أعمال المؤتمر الوطني لتمكين الشباب في العاصمة نواكشوط، بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز دور الشباب في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت وزارة الشباب إن المؤتمر سيحضره ممثلون عن مختلف ولايات البلاد، إلى جانب فاعلين حكوميين وشركاء في مجالات التنمية، مشيرةً إلى أن المبادرة تسعى إلى تحفيز روح الابتكار والمبادرة لدى الشباب وتمكينهم من المساهمة في صياغة السياسات الوطنية.

ويأتي المؤتمر بعد تنفيذ مراحل ميدانية تضمنت إرسال فرق إلى 63 مقاطعة خلال شهري يوليو وأغسطس لتنظيم أنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية، هدفت –بحسب الوزارة– إلى تنشيط الحياة المحلية وخلق دينامية جديدة في المجتمعات المحلية.

وتتضمن الفعاليات تنظيم مسابقات لتكريم أفضل المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمبادرات في الخدمة المدنية، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية ومنافسات رياضية.