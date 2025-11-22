ألقى المستشار ببعثة موريتانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الحاج ولد لحبيب، كلمة خلال جلسة نقاش نظمتها جمعية العلاقات الدولية بكلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك، حول آفاق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية.

وخلال محاضرته أمام طلاب الجامعة، أكد ولد لحبيب موقف موريتانيا الداعم لمسار السلام في الشرق الأوسط، والهادف إلى تنفيذ حل الدولتين بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن ولد لحبيب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي رعته الولايات المتحدة إلى جانب دول شقيقة في المنطقة، معبّرًا عن أمله في أن تساهم عودة الهدوء في استئناف المفاوضات، وأن ينعكس ذلك إيجابًا على جهود منع الانتشار النووي تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة استجابة إسرائيل لمطالب المجتمع الدولي بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتُعد جامعة نيويورك من أبرز الجامعات الأمريكية ذات التقاليد العريقة في البحث العلمي، واستضافة الشخصيات العامة لتبادل الرؤى والتجارب مع الطلاب والمجتمع الأكاديمي حول القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي.