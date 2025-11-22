Close Menu
السبت, 22 نوفمبر
24/24 :
الوزير الأول يلزم الولاة بالتحقق من بدء تنفيذ البرنامج الاستعجالي

محمد عبد اللهبواسطة

ألزم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي الولاة بالتحقق من انطلاق أشغال البرنامج الاستعجالي الهادف إلى “تعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية على مستوى جميع الولايات المستفيدة”.

وخلال لقاء جمعه بالولاة أمس في نواكشوط، أكد ولد أجاي على أهمية “تعزيز التواصل بين أعضاء الحكومة والولاة”، بما يسمح بمناقشة مختلف العوائق والطلبات المرتبطة بقطاعاتهم.

كما شدد ولد أجاي على ضرورة التنسيق والعمل “بروح الفريق”.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء جمع الرئيس الموريتاني بالولاة مساء الخميس، أعقبه اجتماع آخر لهم مع وزير الداخلية في اليوم نفسه.

