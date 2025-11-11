انواكشوط ,موريتانيا –اعلنت شركة شنقيتل اليوم اكتمال عملية تحديث جميعمحطات شبكتها في انواكشوط، بالتعاون مع شركة هواوي ، ضمن مشروعهاالطموح لتطوير وتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز جودة خدماتها المقدمةللمشتركين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية شنقيتل للتحول الرقمي التي تهدفإلى مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية الطلب المتزايد على خدماتالإنترنت ذات السرعة العالية والموثوقية.

يمثل هذا المشروع خطوة رئيسية نحو بناء شبكة مستقبلية قادرة على مواكبةخطط الحكومة الرقمية ,من ناحية دعم الابتكار والخدمات الرقمية الحديثة مثلالتعليم الإلكتروني، والخدمات المصرفية الرقمية، وتطبيقات المدن الذكية و تلبيةلاحتياجات المشتركين لخدمات افضل و انترنت بسرعات عالية .

ويعكس هذا التطوير التزام شنقيتل المستمر بتقديم حلول اتصالات ، وتكرّيسرؤيتها في أن تكون المشغل الأقرب إلى تطلعات الزبناء ، سواء في مجالالاتصالات أو الإنترنت.

وفي إطار نفس المشروع، تستعد الشركة لزيادة عدد المحطات في انواكشوط واكمال عملية التطوير والتحديث في عدد من المدن الموريتانية الأخرى بحلولنهاية العام 2025، وذلك ضمن استيراتيجيتها لتعميم الشبكة الحديثة المتطورة في جميع أنحاء البلاد ، وضمان وصول خدمات الإنترنت الحديثة إلى كافةالمواطنين