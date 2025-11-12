قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه “يجب الاعتراف أننا لم ننجح بعد في تحويل الموارد الاقتصادية من تنمية حيوانية وزراعة بالشكل الذي يخلق تنمية حقيقية في عدد من ولايات الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه ليل الثلاثاء/الأربعاء بالأطر والوجهاء في مدينة آمورج، المحطة السادسة من زيارته الجارية حاليا لولاية الحوض الشرقي.

واستغرب ولد الغزواني العجز الحاصل في تزويد مصنع النعمة بالألبان، وهو الذي يمكن أن يعالج 30 ألف لتر من الحليب يوميا، مضيفا: “مازلنا عاجزين أن نوفر له نسبة في حدود المعقول، إذ أن أكبر رقم وصل إليه بلغ 5200 لتر من 30 ألف لتر، فلو أمكن توفير الحد الأدنى المطلوب لتحركت عجلة التنمية على مستوى الولاية”.

واستعرض الرئيس الموريتاني تجربة مصنع الألبان في النعمة، مبينا المصاعب التي تعترض إنتاجيته، والجهود التي بذلتها الدولة في انتشاله.

وتساءل “كيف نستمر في استهلاك الحليب المجفف ونحن نتوفر على ثروة حيوانية كبيرة؟، ولماذا لم يستفد المنمون من المصنع بتوفير كميات كبيرة من الحليب. مؤكدا أنه لاغنى عن الاستعانة بالتجارب الناجحة، فتطوير زراعة الأعلاف كفيل بتسهيل هذا العمل وهو ما نشتغل عليه” حسب تعبيره.