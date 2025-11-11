Close Menu
وزارة الشباب تشكل لجنة لتنظيم رياضة سباق الإبل في موريتانيا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
 أعلنت وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، عن إنشاء لجنة خاصة بتنظيم رياضية سباق الإبل على المستوى الوطني.
وقالت الوزارة إن هذه اللجنة، تكلف بالإشراف على هذه الرياضة، وتنظيم انتخابات للهيئات القيادية لها، وكل إجراء يدخل في هذا الإطار وفق النصوص المعمول بها وذالك في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من توقيع المذكرة المنشورة.
وأشارت الوزارة أن الوضعية الحالية لرياضة سباق الإبل تتسم بالصراعات وفشل محاولات التوافق، وعملا بنص المادة 33 من القانون رقم : 29 – 2016 المتعلق بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية تقرر تشكيل هذه اللجنة.
