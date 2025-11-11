أعلنت وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، عن إنشاء لجنة خاصة بتنظيم رياضية سباق الإبل على المستوى الوطني.

وقالت الوزارة إن هذه اللجنة، تكلف بالإشراف على هذه الرياضة، وتنظيم انتخابات للهيئات القيادية لها، وكل إجراء يدخل في هذا الإطار وفق النصوص المعمول بها وذالك في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من توقيع المذكرة المنشورة.