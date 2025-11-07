افتتح حزب جبهة المواطنة والعدالة الموريتاني (جمع) مقراً جديداً لقسمه في مقاطعة تيارت بالعاصمة نواكشوط مساء الجمعة، وذلك ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تستهدف مقرات الأقسام الحزبية في ولايات نواكشوط الثلاث.

حضر حفل الافتتاح رئيس الحزب، محمد جميل منصور، والنائب مريم احبيبي ولد النينين، ورئيس المجلس الوطني عبد الله ولد سيدي المحجوب، إضافة إلى قيادات أخرى وجمع من مناضلي الحزب.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب رئيس القسم الجديد في تيارت، عابدين ولد أحمد فال، عن سعادته بانطلاق القسم الذي وصفه بأنه بداية لعمل سياسي منظم وفاعل، مؤكداً التزامه ببذل الجهود لترسيخ حضور الحزب وتوسيع نشاطه الميداني.

من جانبه، أكد رئيس الحزب، محمد جميل منصور، في ختام التظاهرة اعتزازه بانطلاق هذه السلسلة من التدشينات، مشدداً على أن الحزب وفق في إطلاق مشروعه التنظيمي في ولايات نواكشوط الثلاث وأن هذا الجهد سيمتد ليشمل كافة ولايات البلاد.

وأوضح جميل أن المرحلة القادمة تتطلب إحياء الحيوية السياسية داخل الأقسام الحزبية عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد تركز على العمل التنظيمي والتخطيطي، والعمل التكويني والتأطيري، والعمل السياسي الميداني المتفاعل مع قضايا المواطنين اليومية.