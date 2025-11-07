قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن اقتصاد بلاده سجل نموًا بنسبة 6.3% خلال عام 2025، مدفوعاً بالإصلاحات المالية والنقدية وتوسع الإنتاج في قطاعات التعدين والزراعة والصيد، متوقعاً أن يبلغ النمو 4.2% بنهاية العام الجاري و4.7% في مطلع 2026، ليستقر عند متوسط 5% بين 2026 و2029.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي وبعثة صندوق النقد الدولي في نواكشوط، أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات يعكس صلابة السياسات الاقتصادية وقدرتها على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الحوكمة البيئية وتعبئة الموارد العمومية لخلق فرص العمل ودعم النمو المستدام.

وجاء المؤتمر في ختام مهمة استمرت أسبوعين لبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر، توصل خلالها الجانبان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة قبل الأخيرة لبرنامجي التسهيل الائتماني الموسع والتسهيلالائتماني الممدد، إضافة إلى المراجعة الرابعة لبرنامج مرفق المرونة والاستدامة.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاتفاق سيمكن موريتانيا من الحصول على حوالي 8.7 مليون دولار ضمن البرنامج الأصلي، ونحو 80.6 مليون دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الدولية تجاوزت ملياري دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الصافية 1.46 مليار دولار، متجاوزة أهداف البرنامج.

من جهته، أشاد فيليكس فيشر بأداء الحكومة الموريتانية، مؤكداً أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف، وأن الصندوق سيواصل دعم الإصلاحات وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات المناخية والمالية.