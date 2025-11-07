قال نائب رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، محمد الأمين ولد الواعر، إنهم طالبوا بإنصافهم لدى الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً استعدادهم للتحقيق في مقتل العقيد محمد الأمين ولد انجيان.

وأضاف ولد الواعر خلال مقابلة في برنامج “حوار” على قناة صحراء 24 البارحة؛ أنه التقى الرئيس ورفض جميع القرارات التي فُرضت عليهم وبحقه، مشيراً إلى أنه سلك المسار الإداري للوصول إليه.

ويعد ولد الواعر أحد قادة “فرسان التغيير” الذين نفذوا انقلاب عام 2003 على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

وأبدى ولد الواعر استغرابه من صدور أوامر من رئيس الجمهورية إلى وصايته بتسوية وضعية أحد الضباط دون تنفيذ تلك الأوامر، مشيراً إلى أن الرئيس السابق كان “أقسى رئيس” في تعامله مع ملفهم.