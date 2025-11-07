أطلقت فرق من المنقبين السودانيين والموريتانيين، عملية بحث واسعة في صحاري ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، عن منقب سوداني اختفى منذ خمسة أيام.

وأفادت مراسل صحراء ميديا في ازويرات، نقلا عن مصادر محلية أن المنقب المفقود غادر مقلع “مجهر 60” في منطقة “لكليب لخظر” في طريقه إلى حانوت يبعد نحو 6 كيلومترات عن المقلع، قبل أن يضل طريقه في العودة.

وأضافت المصادر أن المنقب السوداني قضى الليلة مع منقب آخر، وحاول في الصباح تشغيل سيارته دون جدوى، قبل أن يتمكن لاحقا من التحرك بمساعدة المنقب الذي كان برفقته والذي حدد اتجاه سيره قبل أن يختفي عن الأنظار.

وقال نائب رئيس لجنة التعدين الأهلي، لمرابط أحمد ولد محمد العبد، إن سيارة المنقب المفقود تحتوي على ربع خزان من المازوت، ما يسمح لها بالتنقل لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يسهل جهود البحث، لكنه يستدعي سرعة تحرك الفرق.

وأكد على ضرورة تدخل السلطات وتكثيف الجهود باستخدام طائرة خاصة، مشيرا إلى أن الطلعات الجوية ستزيد من فرص العثور على المنقب المفقود بسرعة.