دشنت موريتانيا يوم الجمعة حزمة مشاريع تنموية شاملة بتمويل قطري بقيمة 70 مليون أوقية جديدة (نحو 1.87 مليون دولار)، في إطار “تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.

وشملت هذه المشاريع التي أشرف عليها مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية، حمزة ولد اعمر، إنشاء 50 مشروعاً للتمكين الاقتصادي في نواكشوط موجهة لدعم الأسر محدودة الدخل، وبناء 21 مسجداً في ولاية لعصابه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمركز متعدد الخدمات في مدينة كيفه يضم مسجداً ومدرسة ومستوصفاً صحياً ومحلات تجارية.

كما اتسعت الحزمة التنموية لتشمل برامج للأمن الغذائي في ولاية لبراكنه، حيث جرى توزيع رؤوس ماشية وإنشاء بنك للحبوب في بلدية دار البركة لضمان الأمن الغذائي المحلي.

وأكد ولد اعمر خلال كلمة في حفل التدشين بدار الشباب في توجنين أن هذا الدعم القطري “يمثل نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي الفاعل”.