كشف مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، آرتيز لوبيز غاراي، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المباراتين المقبلتين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضمت القائمة 25 لاعبا، ينشط أغلبهم في الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين.

وجاءت القائمة المستدعاة على النحو التالي:

حراسة المرمى

بابكر نياص (الدفاع الجديدي – المغرب)

مامادو ديوب (غرونوبل – فرنسا)

عبد الرحمن سار (نواكشوط كينغس – موريتانيا)

خط الدفاع

نوح العبيد (الجيش الملكي – المغرب)

دمين سالك (نواذيبو – موريتانيا)

لامين با (ڤاراجدين – كرواتيا)

سعيد إيميجين (ليغانيس – إسبانيا)

علي عبيد (كلوج – رومانيا)

خاديم دياو

إبراهيم كيتا (الترجي – تونس)

خط الوسط

بيات لكويري (لوزان – سويسرا)

معطى مغاسا (زيد إف سي – هولندا)

عبد الله محمود (نواذيبو – موريتانيا)

محسن بُده

يعقوب سيدي (الاتحاد المصراتي – ليبيا)

بكاري كامارا (نانسي – فرنسا)

ألسن ديوب (نواكشوط كينغس – موريتانيا)

خط الهجوم

أبو بكر كويتا (آيك أثينا – اليونان)

مامادو ديالو (سيسكا صوفيا – بلغاريا)

سيدي بونا عمار (اتحاد طرابلس – ليبيا)

باب ندياك يادي (شريف تيراسبول – مولدوفا)

أحمد سالم (الهلال – السودان)

مامادو سي (APR – رواندا)

المامي تتاح (الجمارك – موريتانيا)

إدريسا ثيام (المسيمير – قطر)

وسيخوض المنتخب الوطني مباراتيه أمام توغو في الخامس من سبتمبر المقبل، وجنوب السودان في التاسع من الشهر ذاته، على أرضية الملعب البلدي بمدينة نواذيبو.