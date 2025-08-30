أعلنت وزارة تمكين الشباب الموريتانية، أمس الجمعة؛ عن فتح باب الترشح أمام الشركات الناشئة الموريتانية للمشاركة في مسابقة وطنية لتطوير مشاريع تصنيع وتجميع الطائرات المسيّرة.

وقالت الوزارة في إعلانها، إن المسابقة تنظم بالشراكة مع فاعلين عموميين وخواص في مجال ريادة الأعمال المبتكرة، وتستهدف الشباب الموريتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.

واشترطت الوزارة أن يمتلك المترشح مشروعاً منظماً أو شركة ناشئة تنشط في المجال، مع توفر نموذج أولي أو فكرة قابلة للتنفيذ، إضافة إلى فريق تقني أو كفاءات مثبتة في الاختصاصات ذات الصلة.

وأكدت أن الهدف من المسابقة هو تحفيز ريادة الأعمال الشبابية في القطاعات الصناعية المتقدمة، ودعم المشاريع المبتكرة في مجال تصميم وإنتاج الطائرات المسيّرة.