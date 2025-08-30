عرفت مناطق متفرقة من موريتانيا، هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاءت مقاييس الأمطار وفقا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم السبت، على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

دجيكني:

فينيه………………. 15 ملم

أقليك أهل أمحمد………….. 15 ملم

قصار أهل أحميده………………. 12 ملم

حاسي محفوظ………………………. 12 ملم

النعمة:

أمات لعكاريش………………. 37 ملم

أهل أبيرني…………………….. 27 ملم

فتيلا…………………………….. 25 ملم

الحوض الغربي:

لعيون:

عين أبهاه………………….. 30 ملم

طيبه الربانيه…………….. 25 ملم

أم لحياظ…………………. 25 ملم

بنعمان………………….. 03 ملم

لعصابه:

كنكوصة:

هامد…………………………. 18 ملم

ليغاثه كالرو………………… 15 ملم

أولاد دوره…………………… 15 ملم

أتلاميد إفلان………………… 15 ملم

تناها……………………………….. 14 ملم

أدي طلابه………………………… 12 ملم

أهل بيكو…………………………… 11 ملم

مودي ملل…………………………. 10 ملم

آكوانيت أهل عيدود……………… 08 ملم

طفره آكريديد……………………… 07 ملم

آدرار:

أوجفت:

المداح………………… 05 ملم

أوجفت……………….. 04 ملم

تيرجيت………………… 03 ملم

داخلت نواذيبو:

نواذيبو :

نواذيبو……………… 04 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

آماكه أهل المختار……………… 25 ملم

ليرادي……………………………… 25 ملم

أبير أهل عمار……………………. 20 ملم

أزنيكي العربي …………………..16 ملم

أهل عيسى باب……………………. 15 ملم

الجديده……………………………….. 15 ملم

تزكره……………………………….. 15 ملم

أبير إفرى…………………………. 15 ملم

الإسلام………………………….. 15 ملم

سلوقو……………………… 13 ملم

أزنيكي إفلان………………. 13 ملم

أمباله دار النعيم………………. 10 ملم

لمبغدد………………….. 10 ملم

آماكه بولحيه…………….. 09 ملم

أكباله المركز……………. 08 ملم

الصوفي……………….. 07 ملم

كوري……………………… 07 ملم

الكتان…………………… 05 ملم

كليله…………………….. 04 ملم

ول ينج:

صيدو أهل سيدي…………………. 22 ملم

لكليبيه……………………………….. 21 ملم

كالينورو………………………………. 20 ملم

أنحل…………………………………… 17 ملم

تقاده…………………………………… 15 ملم

الصفاء أهل حضرامي…………….. 12 ملم

متعيلك أدباي………………………………. 12 ملم

ويد أجريد…………………………………… 11 ملم

أهل لمرابط………………………………… 10 ملم

ول ينج…………………………………………. 09 ملم

كرفافه………………………………………….. 08 ملم

لعبلي……………………………………………. 07 ملم

دار السلام أشريف عالي…………………. 07 ملم

مدن محمد الراظي…………………………. 07 ملم

آكوينيت………………………………….. 06 ملم

أندوملي أهل موسى………………. 06 ملم

لبحير………………………………………… 05 ملم

سيليبابي:

الخشبايه………………… 35 ملم

أهل سيد أمبارك…………. 35 ملم

توريما مانكا…………………….. 25 ملم

أهل سالم……………………………. 22 ملم

أزريكات…………………………… 21 ملم

تاشوط……………………………. 20 ملم

دانكرمو………………………….. 20 ملم

دجالا……………………………… 11 ملم

سيليبابي…………………………. 10 ملم

أهل لكحل…………………….. 10 ملم

أهل يربه………………………. 10 ملم

نوردل……………………………… 09 ملم

أمبيقيره بيلال……………………. 08 ملم

كلينكمو……………………………… 08 ملم

حاسي شكار………………………… 07 ملم

واعرت أهل أحميميد………………. 07 ملم

إينشيري:

أكجوجت:

ربط أهل كركوب……………………. 05 ملم