أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في موريتانيا على أن بناء الأوطان يتحقق عبر بناء الإنسان من خلال مشروع سياسي واع، وذلك خلال ملتقى تكويني للقيادات المحلية نظمه الحزب في شرق البلاد.

جاء ذلك في كلمة لـ حمادي، الجمعة، خلال افتتاح ملتقى تدريبي يستمر ثلاثة أيام بمدينة لعيون تحت شعار “التكوين رهان التمكين السياسي”، بتنظيم من الأمانة الوطنية للشرق في الحزب.

وأوضح ولد سيد المختار أن أهداف الملتقى تتمحور حول “التشاور والتخطيط والتكوين”، معتبراً أن ذلك هو السبيل لأداء الدور السياسي المطلوب.

وشدد على ضرورة إقامة “حوار وطني جاد لا يقصي طرفاً ولا يقتصر على مكاسب لحظية، حوار ينطلق من هموم المواطنين وينسجم مع طموحاتهم”، كما استعرض خلال كلمته الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.