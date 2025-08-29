سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تساقط أمطار معتبرة في ثمان ولايات موريتانية، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الجمعة, وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

باسكنو:

منصور…………. 40 ملم

لكنيبه…………. 30 ملم

سيري دوبه…………. 11 ملم

فصاله………………… 10 ملم

ولاته الستريه…………. 38 ملم

أقليك أجموع……………. 07 ملم

عدل بكرو:

الرباط…………. 35 ملم

أعوج جمبو………. 30 ملم

أقليك أهل أحمد……………. 20 ملم

لكعيده ………………15 ملم

لكريس……………. 15 ملم

آسكره ………………….11 ملم

أزريف…………. 10 ملم

السيفان…………… 10 ملم

عدل بكرو…………….. 06 ملم

تمبدغه:

تنعزه الصفحه………… 25 ملم

أكراد………………. 20 ملم

ديده قلي…………….. 20 ملم

حاسي أهل بكاي …………….15 ملم

المشطح………………………….. 15 ملم

كومبي صالح………………………. 11 ملم

أبيره…………………………. 10 ملم

شرم الشيخ……………….. 08 ملم

حاسي باب……………….. 08 ملم

البدع……………………… 08 ملم

تمبدغه………………… 08 ملم

أبريدلي…………………. 07 ملم

بوصطيله…………….. 05 ملم

تيشيليت أهل كيط ……….04 ملم

تيبركنت……………………… 03 ملم

النعمه:

عرش أهل هادي لله……….. 40 ملم

طيبة أهل سيدي أعلي……….. 36 ملم

مقام التيسير…………………… 25 ملم

أعوينات أرجاط………………….. 20 ملم

دار الخير………………………….. 20 ملم

بوخزامه………………………. 20 ملم

شعبة اولاد الفاقي………… 20 ملم

المطار……………………….. 15 ملم

أنبيزير ………………………15 ملم

أسويف النبله……………. 15 ملم

أعكيده……………………………. 15 ملم

شلخت القار………………………. 12 ملم

آشميم ………………………………..09 ملم

أجريف…………………………… 08 ملم

مفتاحه2…………………………08 ملم

دجيكني:

أبحيره ……………………………23 ملم

أعوينات أزبل……………….. 16 ملم

بولكلال………………………….. 15 ملم

أمرج:

جيكي1…………………….. 50 ملم

لعتيك………………………….. 20 ملم

لحنيكات………………….. 15 ملم

أم أعشيش………………… 15 ملم

أمرج……………………….. 11 ملم

كطوعت لحجار………………. 10 ملم

أم النور2………………………. 09 ملم

الزرك……………………………… 05 ملم

الحوض الغربي:

تامشكط:

أم لمحار…………………….. 45 ملم

كيعت البكره ………………….20 ملم

مكه………………………………… 11 ملم

الراظي……………………………… 09 ملم

النيشان…………………………….. 05 ملم

الطينطان:

أزرافيه الشرقيه………………. 35 ملم

الطينطان…………………………. 12 ملم

لعيون:

كرفه…………………………….. 35 ملم

تاطرارت……………………….. 11 ملم

بوصفيه………………………. 04 ملم

لعصابه :

بومديد :

الجامع…………….. 60 ملم

سد النخله…………. 40 ملم

أحسي الطين………… 30 ملم

بومديد…………………… 25 ملم

الدحارا…………………… 23 ملم

لفطح……………………….. 20 ملم

الزيره………………………….. 15 ملم

لسكي……………………………. 15 ملم

المدينه المنوره………………… 15 ملم

سد أحمد طالب……………………. 12 ملم

أبروده………………………………….. 12 ملم

أمنيكعه……………………………….. 10 ملم

لكديم………………………………… 06 ملم

تصلح………………………………. 06 ملم

الرك…………………………. 06 ملم

الكنبه…………………………. 05 ملم

باركيول:

شلخت أهل أتفاقه…………….. 55 ملم

لبحير………………………………….. 37 ملم

آكواتيل……………………………… 15 ملم

كوركول :

أمبود:

الصوفه……………… 120 ملم

إدواش……………… 60 ملم

أولاد الحاج…………….. 25 ملم

كوب أهل جعفر………. 07 ملم

اترارزة:

المذرذرة:

جكينه……………. 10 ملم

أحسي فلجيط…………. 08 ملم

شيكند……………………… 02 ملم

واد الناقة:

أجعيرينه……………… 33 ملم

لعريكيب……………… 30 ملم

اتويرجه…………………. 27 ملم

حظيرة آوليكات……….. 13 ملم

كرمسين:

بيرت…………………… 13 ملم

أندرينايه……………….. 02 ملم

تكانت:

المجرية:

أركينات……………… 52 ملم

المجريه……………….. 50 ملم

سلنبو……………………. 40 ملم

عين الخشبه……………. 18 ملم

البصره……………………… 17 ملم

البيظ………………………… 16 ملم

دابر………………………. 11 ملم

أنتكش…………………. 09 ملم

أنبيكه………………… 05 ملم

تجكجة:

القديه………………. 30 ملم

أدي مجبور…………… 21 ملم

خمس تيدوم…………. 15 ملم

فرع أجرك…………………. 06 ملم

كيدي ماغه:

سيليبابي:

سيليبابي………………….. 25 ملم

نواكشوط الشمالية:

تيارت………………… 05 ملم

نواكشوط الجنوبية:

الرياض…………… 08 ملم