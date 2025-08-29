لقي 49 شخصا على الأقل حتفهم وفقد حوالى مئة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا، بحسب ما أفاد خفر السواحل والدرك الموريتاني وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتانيين لفرانس برس، إن “إحدى دورياتنا تمكنت من إنقاذ 17 (شخصا)”، مضيفا “حتى الآن، تم انتشال 49 جثة ودفنها، ولا تزال أعمال البحث مستمرة”.

وأضاف أن الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء، عندما رأى مهاجرون على متن الزورق أضواء بلدة على ساحل موريتانيا على بعد حوالى 80 كيلومترا شمال شرق نواكشوط و”تحر كوا إلى جانب واحد، ما أدى إلى انقلاب القارب”.

وأشار المسؤول إلى أن ه بناء على تصريحات المهاجرين، فقد غادر القارب غامبيا قبل أسبوع وكان على متنه 160 شخصا، بينهم سنغاليون وغامبيون.

من جانبه، أكد الدرك الموريتاني أنه “تم انتشال 49 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية”.

وتتكرر حوادث الغرق أثناء عمليات العبور الخطيرة بين إفريقيا وأوروبا، حيث تجعل التيارات المحيطية القوية والقوارب المتهالكة الرحلة الطويلة محفوفة بالمخاطر.

ولقي 10457 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في العام 2024، وفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية.