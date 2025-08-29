Close Menu
السبت, 30 أغسطس
24/24 :
موريتانيا ترد على تقرير اتهمها “بانتهاك حقوق المهاجرين”

مريم المنيربواسطة
أرشيف ـ ناجون من غرق قارب هجرة قبالة سواحل نواذيبو (صحراء ميديا)

نفت موريتانيا اليوم الجمعة ما وصفته “بادعاءات غير دقيقة” تضمنها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش مؤكدة أنه “يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت موريتانيا في تقرير “بارتكاب انتهاكات جسيمة” في حق مهاجرين وطالبي لجوء.

وأكدت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها “تطبّق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجامًا مع روح القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين”.

وأوضحت أن ذلك تجلى في افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو، بينها مركز خاص بالنساء.

وستستلم كذلك في نهاية سبتمبر المقبل مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر، الأول في نواذيبو والثاني في نواكشوط.

