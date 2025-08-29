Close Menu
السبت, 30 أغسطس
الحكومة الموريتانية تلزم قطاعاتها بتجاوز نواقص الدخول المدرسي

محمد عبد اللهبواسطة

ألزمت الحكومة الموريتانية جميع القطاعات المعنية بالتحضير للدخول المدرسي 2025-2026، بالتغلب على النواقص المسجلة قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي، ليلة الخميس/الجمعة، بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إن الوزير الأول المختار ولد اجاي شدد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة مختلف النواقص في “أسرع وقت”، مع تكليف كافة القطاعات بتقديم حصيلة عملها في الاجتماع المقرر سبتمبر القادم.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت أكتوبر الماضي مشروع “المدرسة الجمهورية”، بهدف توحيد التعليم الابتدائي داخل المدارس النظامية.

ويعاني قطاع التعليم في البلاد منذ عقود من ضعف المخرجات، وهو ما تعزوه تقارير مختصة إلى غياب تحفيز المدرسين وضعف البنية التحتية، الأمر الذي جعل موريتانيا تتراجع إلى مراتب متدنية في مؤشر جودة التعليم، وفق تقارير صادرة عن مؤشر التنافسية العالمي.

