نددت نقابة الصحفيين الموريتانيين، في بيان أصدرته اليوم، بجرائم “القتل الممنهج التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”، آخرها اغتيال الصحفيين عمداً أثناء أدائهم واجبهم المهني وهم يرتدون الخوذة والسترة الصحفية، في محاولة لطمس الحقيقة والتستر على الانتهاكات، وفق البيان.

وذكرت النقابة أن آخر هذه الجرائم تمثل في اغتيال مراسلي شبكة قناة الجزيرة في غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، ومصوريها إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إضافة إلى الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 238 شهيداً.

وحملت النقابة “الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”.

ودعت النقابة “المنظمات الصحفية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا إلى المشاركة بقوة في وقفات احتجاجية أمام ممثليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات الداعمة لسياسة الاحتلال، للتنديد بما وصفته بـ”الأعمال الوحشية “والوقوف مع الصحفيين الفلسطينيين لتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة.