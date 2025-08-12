افتتحت جمعية اليد العليا مركزًا صحيًا جديدًا في جونابه، بتمويل كريم من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الصحية في المناطق الداخلية.

وحضر حفل الافتتاح السلطات الإدارية والأمنية في المنطقة، إلى جانب وجهاء وأعيان القرى المستفيدة، وسط ترحيب كبير من السكان

ويُعد المركز الصحي نموذجًا متكاملًا للخدمات الطبية الحديثة، حيث تبلغ مساحته 540 مترًا مربعًا ويتكون من طابقين، ويضم 11 غرفة استشارة وعلاج تغطي مجالات الطب العام، والحالات المستعجلة، والحجز الطبي، وأمراض النساء، بالإضافة إلى قاعة مخصصة للتوليد، وتخصصات الأطفال، والأمراض الجلدية، ومرض السكري.

كما تم تجهيز المركز بأحدث المعدات الطبية والإدارية، من بينها 11 سرير حجز، وجهاز تلفزة أشعة، وأَسِرّة توليد، و الأكسجين و أجهزة التعقيم والكشف، وغيرها من التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأشاد الأمين العام للجمعية، الدكتور محمد عبد الرحمن الصبار، بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الكويت من خلال جمعية النجاة الخيرية، معتبرًا أن هذا الدعم يجسد أواصر الأخوة والتعاون الإنساني بين الشعبين، ويعكس التزام الكويت الدائم بدعم مشاريع التنمية والخدمات الأساسية في موريتانيا.

وقد عبّرت السلطات الإدارية ممثلةً في حاكم مقاطعة مكطع لحجار، ورئيس جهة لبراكنه، وعمدة بلدية جونابه، خلال كلماتهم في حفل الافتتاح، عن تقديرهم العميق للدعم الكويتي الذي جاء عبر جمعية النجاة الخيرية، مثمّنين الجهود الميدانية الكبيرة التي تبذلها جمعية اليد العليا في مجال الصحة والتنمية، وأكد المتحدثون أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وأجهزة طبية حديثة، مما يخفف معاناة المرضى ويقلل من حاجة السكان للتنقل إلى المدن البعيدة لتلقي العلاج. كما أشادوا بحسن التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعية المنفذة، معتبرين أن هذه الشراكات بين المؤسسات الأهلية والدول المانحة تشكل نموذجًا ناجحًا للعمل الإنساني والتنمية المحلية المستدامة.