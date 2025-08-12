وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، إن إنشاء هذه اللجنة الفنية يأتي في إطار تفعيل مسار اللامركزية، مؤكدا أن هذه العملية ستركز في مرحلتها الأولى الي تحويل صلاحيات ثلاثة قطاعات ذات أولوية مباشرة للمجموعات المحلية، وهي: التعليم ،الصحة و البيئة.