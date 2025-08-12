أطلقت وزارة الداخلية أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة مسار نقل الصلاحيات إلى الجماعات الإقليمية، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم، وخبراء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، إن إنشاء هذه اللجنة الفنية يأتي في إطار تفعيل مسار اللامركزية، مؤكدا أن هذه العملية ستركز في مرحلتها الأولى الي تحويل صلاحيات ثلاثة قطاعات ذات أولوية مباشرة للمجموعات المحلية، وهي: التعليم ،الصحة و البيئة.
وأضاف الوزير أن اللجنة مطالبة، في أسرع الآجال ، بإعداد مذكرة تأطيرية شاملة لعملية نقل الصلاحيات، تتضمن المقترحات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وصياغة إطار مرجعي للميزانية، وخطة تنفيذ مرفقة بمؤشرات للمتابعة والتقييم، بما يضمن انتقالا سلسا وفعالا للصلاحيات، ورفع كفاءة العمل التنموي المحلي .